«Яндекс» запустил доставку роботами в Аризонском университете

«Яндекс» совместно с компанией Grubhub — американским сервисом доставки еды — запустил доставку беспилотными роботами в кампусе Аризонского университета. Это будет второй кампус, в котором станет доступна рободоставка Grubhub и «Яндекса», после Университета штата Огайо.

Более 35 тыс. обитателей кампуса смогут заказать блюда с доставкой роверами через приложение Grubhub. Роверы работают семь дней в неделю и могут привезти еду из местных кафе и ресторанов в популярные места кампуса, например, общежития, главную библиотеку и Библиотеку Уивера. Роботы «Яндекса» самостоятельно перемещаются по тротуарам, пешеходным зонам, переходам кампуса со скоростью 5-8 км/ч. Они возят заказы и днём, и после наступления темноты, в различных погодных условиях, характерных для Аризоны, включая дождь и жару.

Кампус Аризонского университета станет первым в США, где начнут доставлять заказы роботы «Яндекса» нового поколения. У них более функциональный дизайн, большая вместимость, улучшенная производительность и съёмная батарея, которую можно поменять за минуту – то есть роверы могут работать практически непрерывно. Кроме того, у новых роботов улучшенный набор датчиков, светодиодные фары и более мягкая высокая подвеска, что облегчает преодоление высоких бордюров и других препятствий.

«Мы рады видеть, как быстро автономные роботы становятся неотъемлемой частью жизни кампуса, — сказал Питер Селеи, менеджер «Яндекса» по развитию бизнеса в сфере беспилотных технологий. — Наши роботы уже доставляют тысячи заказов еженедельно в кампусах университетов, упрощая повседневную жизнь студентов, профессоров и гостей. Мы надеемся, что студентам Аризонского университета понравятся роботы «Яндекса» нового поколения».

«Мы уже восемь лет помогаем команде Аризонского университета развивать сферу питания с помощью технологий: от доставки на территории кампуса до умных постаматов для продуктов питания, — сказал Трэвис Прайс, старший менеджер по стратегическому партнерству в Grubhub. — Доставка с помощью беспилотных роботов — это инновационный способ, который мы предлагаем нашим партнёрам, и мы с нетерпением ждём появления роверов на территории университета».

«Сотрудничество с такими партнёрами как Grubhub и «Яндекс» помогает нам делать что-то действительно новое и полезное для кампуса, — сказал Тодд Миллей, исполнительный директор организаций для студентов Аризонского университета. — Нам повезло стать вторым университетом в стране, в котором запустился сервис рободоставки Grubhub. И мы очень рады, что наши студенты уже скоро смогут воспользоваться этой удивительной технологией».