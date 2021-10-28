Приложение «Госуслуги» продолжает набирать популярность среди россиян

Исследовательский холдинг Ромир опубликовал аналитику еженедельных замеров интернет-потребления и использования интернет-сервисов в России.

Согласно данным последних измерений, в период с 18 по 24 октября 2021 г. продолжает расти популярность приложения «Госуслуги». По сравнению с предыдущей неделей (11–17 октября) государственным сервисом в онлайне стали пользоваться на 7% больше россиян (16,3%).

Самую активную динамику показали приложениями «Мой Перекресток» (+32%) и «AliExpress Россия» (+13%) по сравнению с предыдущим периодом с 11 по 17 октября.