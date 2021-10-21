«Ростелеком» предложил малому и среднему бизнесу персонифицированные решения на основе интеллектуальной обработки данных

На основе интеллектуальной обработки данных (Data Science) «Ростелеком» создал систему прогнозных моделей — персонифицированных предложений для представителей малого и среднего предпринимательства. Предложения, основанные на прогнозных моделях, более точно учитывают потребности пользователя, благодаря чему эффективность продаж, по оценке «Ростелекома», возрастает в 1,5 раза.

Для каждого пользователя создается индивидуальный портрет, основанный на анализе широкого спектра факторов и данных более чем из 50 открытых источников, а также систематизации данных о действующих пользователях. Для управления таким массивом информации потребовалась комплексная автоматизация многих бизнес-процессов.

Прогнозные модели постоянно совершенствуются: уточняются входящие данные, анализируется обратная связь, добавляются новые продукты и услуги, проводится машинное обучение системы с учетом рыночных тенденций.

Системное управление базой данных позволяет ускорить разработку и запуск маркетинговых акций. Теперь можно подготовить любую, например, рекламную кампанию буквально за несколько часов. Это сыграло решающую роль в начале пандемии, когда для удержания клиентов требовалось принимать решения в кратчайшие сроки.

С помощью прогнозной модели «Ростелеком» смог централизовать процесс прямых продаж и отказаться от разрозненного общения с пользователями в каждом из региональных филиалов. Сегодня клиент получает персональное обращение по электронной почте или в личном кабинете, исходя из контактной политики и индивидуального портрета. Это существенно экономит ресурсы компании и позволяет оптимизировать нагрузку на менеджеров.

«Мы ушли от ручного определения целевой аудитории наших пользователей. Теперь мы рассчитываем прогнозные модели для определения продуктового предложения на основе всех доступных данных. В них заранее учтена приоритетность продукта для пользователя исходя из уже существующих характеристик. Благодаря такой разработке “Ростелеком” смог повысить эффективность продаж. Наша цель состоит в полной автоматизации процессов (сейчас доля автоматизации не превышает 75%) и постоянном росте показателей», — сказал старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами Валерий Ермаков.