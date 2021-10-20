Группа «Самолет» внедрила единую цифровую платформу девелоперского цикла

Группа «Самолет» внедрила единую цифровую платформу девелоперского цикла S.Center. За счет этого в 2021 г. группа планирует сэкономить 350 млн руб.

Собственная разработка группы «Самолет» – система планирования и контроля девелоперского цикла S.Center – это единый источник полной и актуальной информации, распределения задач и контроля хода реализации всех проектов девелопера.

В системе находится вся проектная информация: документация, события со сроками исполнения, ответственными лицами и объемами задач, информация о проектных командах. Она собирает аналитику по каждому проекту с детализацией до отдельного события или участника проекта. Система позволяет спланировать весь девелоперский процесс – от приобретения площадки до выдачи ключей новоселам, и вести проект в соответствии с этим планом, информируя об изменениях в ходе строительства всех заинтересованных лиц. Кроме того, система умеет ставить задачи сотрудникам, вносить корректировки в планы строительства и контролировать сроки, отслеживать численность рабочих на стройплощадках.

Одной из основных задач, которую решает система S.Center, является сокращение срока девелоперского цикла. В результате автоматизации процессов сроки строительства жилых объектов должны уменьшиться с 24 до 18 месяцев.

Реализация масштабного проекта комплексного освоения территорий может занимать до 10-15 лет, и даже больше. На разных участках этого пути от приобретения проекта до заселения жителей за сотни выполняемых задач отвечают сотни процессов и людей – сотрудников самой компании, ее партнеров и подрядчиков. От того, насколько качественно и в срок выполняется каждая задача, зависят как сроки реализации проекта, его экономика, так и качество построенного жилья. Если таких проектов одновременно реализуется несколько, счет идет на сотни тысяч задач.

«Система S.Center может управлять неограниченным количеством проектов онлайн из любой точки мира, позволяя всем проектным командам работать слаженно и видеть результаты друг друга. Решение дает как верхнеуровневое понимание хода реализации проекта, так и возможность погрузиться в детали. А автоматизация и оптимизация целого ряда процессов заметно экономят временные и финансовые ресурсы», – сказал директор по цифровым продуктам группы «Самолет» Павел Гуштюк.

Функциональные возможности системы позволяют также создавать отчеты и строить диаграммы критического пути проекта, очереди, этапа и объекта; хранить и актуализировать данные; управлять составом проектных команд; делать рассылки уведомлений о наступлении событий пользователям поименно и по ролям на почту или в мессенджере; делать резервное копирование и восстановление файлов по проекту; формировать рейтинги подрядчиков; агрегировать технико-экономические показатели проектов и пр.