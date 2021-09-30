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В приложении «Яндекс» теперь можно снимать и редактировать короткие видео

«Яндекс.дзен» запустил камеру и видеоредактор в приложении «Яндекс». С их помощью каждый пользователь сможет стать блогером «Дзена», создавать контент и делиться роликами в сети. «Яндекс.дзен» также расширил программу поддержки авторов коротких видео и в период с октября по декабрь 2021 г. выплатит креаторам дополнительные 100 млн руб.

В редакторе есть набор функций, которые позволят создавать короткие видео и начинающим блогерам, и профессионалам. На видео можно наложить эффект или фильтр, использовать переходы, стикеры или текст. Созданные в редакторе ролики можно сохранять на устройстве. Кроме того, скоро пользователи смогут посмотреть все ролики от блогера в его профиле и поделиться понравившимся видео с друзьями.

videoredaktor_dzena.png


В работе над редактором команда «Дзена» учитывала комментарии блогеров — они смогут обрезать, поворачивать и монтировать ролики из нескольких видео. Выбор пресетов уже есть в приложении «Яндекс» для iOS и скоро появится на телефонах Android. Также разработчики обещают, что в редакторе будет своя библиотека музыки.

Видео в «Дзене» становится популярнее: пользователи тратят на этот формат больше времени, чем на тексты. Короткие видео в «Дзене» запустились в начале лета, но сейчас их смотрят более 35 млн минут в день. Ролики от блогеров набирают более 100 млн просмотров ежедневно.

В августе 2021 г. «Дзен» выделил 50 млн руб. на первый этап программы поддержки авторов коротких видео — блогеры, которые вошли в программу, заработали уже 21 млн руб., регулярно выкладывая в «Дзене» короткий видеоконтент. За счет активного роста формата в сентябре блогеры-участники программы поддержки заработают уже 15 млн руб.

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