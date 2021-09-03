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«Сбер» представил ИИ-решение для диалога с аудиторией SberVox

«Сбер» представил SberVox (разработано Sber AI) — двуязычный комплекс инструментов, позволяющий наладить обратную связь с аудиторией, провести соцопрос, а также составить облако слов на основе анализа обработанных данных, помогая определить наиболее популярные темы дискуссии.

SberVox состоит из трёх инструментов.

«Облако слов» — сервис на основе искусственного интеллекта, который слушает спикеров во время сессии, резюмирует услышанное и формирует облако слов с ключевыми тематиками, выводя результат на экран в режиме реального времени. В основе сервиса лежит ASR-модель, преобразующая голос спикера в текст и передающая его на вход NLP-модуля, который осуществляет его обработку, выделяя статистически значимые термины.

«Обратная связь» — сервис, работающий по принципу wall of comments, выводящего на предустановленный экран комментарии, предложения и вопросы аудитории после предварительной модерации. Данный инструмент поддерживает возможность машинного перевода с английского языка на русский и обратно. Сервис также способен определить тональность и другие метрики, рассчитанные ИИ, позволяя модератору дискуссии обратить на это внимание.

«Интерактивные опросы» — сервис, предоставляющий модератору дискуссии возможность узнать мнение аудитории в онлайн-формате. Участники дискуссии могут проголосовать в опросах, используя свои мобильные телефоны, а результаты будут доступны в реальном времени. По факту опроса ИИ выдаёт аналитику по ответам и различные инсайты — например, кластеринг аудитории. При этом сервис не раскрывает никакие персональные данные участников опроса.

«Искусственный интеллект способен качественно преобразовать проведение любых мероприятий. Он уже используется в чат-ботах, когда пользователю нужно быстро получить схему площадки или узнать расписание, а также в рекомендательных системах, которые могут сформировать под посетителя релевантную конкретно его интересам программу. Новое решение от Sber AI, в свою очередь, позволяет сделать любую сессию более яркой, интерактивной и запоминающейся, глубже вовлечь аудиторию в происходящее и в онлайн-режиме получать обратную связь, чтобы при необходимости корректировать ход дискуссии», - сказал Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

Владимир Бахур

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