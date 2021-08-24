«Автоматика» представила бортовое устройство защиты информации для беспилотников

В ходе международного военно-патриотического форума «Армия-2021» концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех представил бортовое устройство защиты информации для управления радиолиниями беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Решение, успешно применяемое в космических аппаратах, может быть адаптировано для обеспечения защиты беспилотников от несанкционированного вмешательства и навязывания ложных сообщений.

Бортовое устройство защиты информации от Концерна «Автоматика» применяется в составе бортовой аппаратуры управления космических аппаратов для защиты командно-программной и телеметрической информации.

Программно-аппаратный комплекс, интегрированный в состав беспилотного летательного аппарата, обеспечит шифрование и декодирование данных. Соответствующая аппаратура также будет установлена на наземных станциях управления, в пунктах приема-передачи и обработки данных.

Решение полностью спроектировано на отечественной элементной базе, имеет 100-процентную отказоустойчивость. Адаптированная для БЛА версия будет иметь улучшенные массогабаритные показатели.

«С каждым годом возрастают масштабы практического применения БЛА в различных сферах. Современные технические средства позволяют не только обнаруживать и пеленговать каналы управления и сброса информации БЛА, но и вмешиваться в работу наземных комплексов управления. Концерн «Автоматика» готов предложить своим заказчикам устройство, позволяющее надежно защитить данные, передаваемые с воздуха, а также не допустить перехвата управления аппаратом. Разработка является полностью отечественной, что гарантирует отсутствие «закладок», недокументированных функций. На сегодняшний день устройство активно поставляется в интересах предприятий ГК «Роскосмос» и может быть незаменимым для производителей беспилотных летательных аппаратов», - комментирует генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко.