Promobot создала ПО для распознавания эмоций человека

Promobot объявила о создании нового программного продукта, состоящего из системы распознавания лиц, распознавания речи, диалоговой системы и системы для демонстрации эмоций робота. С помощью данного комплекса, роботы смогут распознавать эмоции человека, определить тональность его голоса и в соответствии с предполагаемым состоянием человека продемонстрировать соответствующую эмоцию, а также выстроить диалог в соответствии с состоянием собеседника.

В случае если собеседник робота находится в грустном состоянии, робот продемонстрирует веселую эмоцию, в случае если собеседник находится в агрессивном состоянии, робот продемонстрирует нейтральную эмоцию. В общей сложности доступно более 60 вариантов развития взаимодействия.

«Эмпатия, или сопереживание собеседнику – очень важный процесс в человеко-машинном взаимодействии. Чем больше устройство сопереживает, тем лучше к нему относится собеседник, а значит качество сервиса, оказываемое роботом, выше. Специально для реализации данного функционала наши инженеры разработали визуал шести эмоций и интегрировали визуал с системами распознавания», — сказал директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев.

По словам разработчиков, в соответствии с эмоциональным состоянием собеседника робот будет выбирать коммуникативную стратегию — утешать, ободрять или поддерживать дружелюбный ход беседы, а также сможет отвечать в более живой манере. Данная функция делает общение между человеком и роботом более естественным.

Робот Promobot — это автономный сервисный робот, который предназначен для работы в местах повышенного скопления людей и внедрения в сферу обслуживания. Навык общения является для робота ключевой функцией. Эмоциональный искусственный интеллект позволяет сделать коммуникацию человека и робота более естественной. Поскольку общение с роботом станет интереснее, то, как следствие, длительность взаимодействия с ним и вовлеченность увеличатся.