Концерн «Автоматика» представил системы противодействия БЛА

Концерн «Автоматика» представил ключевые разработки в области противодействия БЛА: переносное устройство помехового воздействия на средства связи и управления беспилотных воздушных судов «Купол» и носимый ручной комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам «Пищаль». «Купол» предназначен для защиты воздушного пространства критически важных объектов путем заградительного электромагнитного воздействия на бортовые радиоэлектронные подсистемы дрона и перевода их в неработоспособное состояние. По сравнению с аналогами изделие имеет больший радиус действия – 2 км. «Купол» выполнен в виде быстромонтируемых узлов, позволяющих собирать и разбирать изделие силами одного человека в течение 3 минут.

В свою очередь «Пищаль», предназначенная для срыва полетного задания БЛА путем подавления каналов связи, управления и навигации беспилотников, не требует специальной подготовки и готова к применению без затраты времени на развёртывание. «Пищаль» – один из самых легких из представленных на рынке образцов – его вес около 4 кг, а дальность подавления каналов управления и навигации БЛА – более 2 км.

«Мы создали средства противодействия беспилотникам, способные надежно защищать население и стратегические объекты гражданской и военной инфраструктуры от незаконных действий. Пользователями наших средств противодействия БЛА являются службы безопасности топливо-энергетического комплекса и промышленных предприятий, разработки концерна востребованы и у иностранных заказчиков», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко.