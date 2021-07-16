BPS начала сотрудничество с производителем платформ обработки и хранения данных Yadro

Best Practice Solutions (BPS), ИТ-агрегатор в области информационной безопасности, заключила партнерское соглашение с ведущим российским разработчиком и производителем вычислительных систем, платформ обработки и хранения данных, компанией Yadro.

В рамках нового партнерского соглашения стратегия BPS будет нацелена на создание и продвижение комплексных отечественных решений безопасного хранения и управления данными и инфраструктурой, спрос на которые у крупных коммерческих и государственных предприятий на территории РФ многократно возрос в последнее время.

«Yadro – надежный отечественный вендор, который специализируется на разработке и производстве вычислительных платформ, систем обработки и хранения данных, телекоммуникационного оборудования, – говорит Дмитрий Артеменков, заместитель генерального директора по развитию направления «Информационная безопасность» компании BPS. – С помощью оборудования YADRO мы предоставим нашим клиентам новые возможности для хранения данных на территории РФ, их безопасной обработки и передачи, что не только расширит ареал применения продуктов и услуг BPS и YADRO в России, но и внесет вклад в создание технологичного будущего страны в целом».