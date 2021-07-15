«Магнит» ускоряет развитие электронной коммерции и цифровой трансформации

ПАО «Магнит» объявляет об изменениях в организационной структуре с целью ускорения цифровой трансформации и темпов развития онлайн-продаж. В рамках реорганизации в отдельный блок выделяется развитие каналов электронной коммерции, создание и развитие соответствующей инфраструктуры.

Новое подразделение возглавит Андрей Лукашевич, назначенный на должность директора по электронной коммерции, и будет отвечать за развитие онлайн-каналов продаж «Магнита» с прямым подчинением генеральному директору.

Другой блок будет включать функцию развития технологий и ИТ-инфраструктуры, а также продвинутой аналитики и Big Data. Все подразделения этого блока продолжат реализацию своих инициатив.

В результате вышеуказанных организационных изменений должность исполнительного директора и заместителя генерального директора, которую в настоящее время занимает Флориан Янсен, будет упразднена.

Эти изменения направлены на упрощение и ускорение процесса принятия решений, обеспечение более высокого качества кросс-функционального взаимодействия и, в конечном итоге, более быстрое развитие инфраструктуры электронной коммерции «Магнита» и внедрение современных ИТ-систем.

Ян Дюннинг, президент, генеральный директор сети «Магнит», сказал: «У «Магнита» амбициозные планы развития как основного офлайн-бизнеса, так и электронной коммерции. Мы продолжаем развивать ряд успешных проектов в обоих сегментах бизнеса и хотим двигаться в этих направлениях быстрее. Это касается и ИТ-инфраструктуры, которая требует быстрого развития и эффективной интеграции в ключевые бизнес-процессы Компании. Организационные изменения поддержат наши планы».