Исследование: более 60% россиян отправляют скриншоты с рабочей перепиской в мессенджерах друзьям

Всего треть россиян воздерживается от обсуждения работы в соцсетях и с друзьями – остальные не видят ничего опасного в том, чтобы процитировать рабочую переписку в мессенджерах, выложить скриншот или обсудить рабочие новости со знакомыми. К такому выводу пришли эксперты аналитического центра «Альфастрахование». В опросе приняли участие более 3 тыс. респондентов из всех регионов страны.

В общей сложности более двух третей сотрудников российских компаний открыто обсуждают рабочие вопросы с третьими лицами, причем 19% из них признались, что спокойно могут описать нюансы своей деятельности в социальных сетях. 29% «ради шутки» могут поделиться с друзьями забавными скриншотами или цитатами из переписки, а 24% делятся только общими моментами, не затрагивающими деятельность предприятия.

Отвечая на вопрос о том, какой корпоративный способ коммуникации принят в их компании, большая часть опрошенных рассказала, что для этих целей просто используется один из стандартных мессенджеров (43%) или общение никак не регулируется (23%). 21% предприятий запрещают использование сервисов быстрых сообщений на рабочих устройствах, а в 13% случаев используется внутренний корпоративный чат на рабочем портале.

39% респондентов рассказали, что в компании все ПО устанавливается только через специальные технические службы, приобретаются лицензионные версии программ, 28% работают удаленно и могут установить себе любые программы самостоятельно, 19% признались, что никакого контроля со стороны руководства нет, а 14% оказались не уверены в степени обеспечения безопасности и точно не знают, что делается для этого в их организации.

Больше половины (62%) участников опроса призналась, что на домашнем компьютере обновляют ПО крайне редко, поскольку не считают себя достаточно грамотными в этой области. 26% и 12% соответственно рассказали, что следуют подсказкам системы или следят за безопасностью осознанно, своевременно обновляя программы и приобретая лицензионные версии.

Опрос показал, что каждый второй работник (52%) берет время от времени работу на дом, придумывая «обходные варианты», поскольку скачивать документы с рабочих устройств не разрешено. 38% отметили, что работать из дома в их организации не принято, а остальные (10%) спокойно могут взять работу домой, и, не скрываясь от начальства, воспользоваться необходимой внутренней информацией.

«Информационная безопасность в последнее время становится все более актуальной проблемой: даже крупные предприятия оказались не готовы к защите своих данных и интеллектуальной собственности в условиях перехода на удаленную занятость. В первую очередь, это, конечно, вопрос корпоративной культуры — необходимо разъяснять сотрудникам, что невольное разглашение конфиденциальной информации может привести к серьезным убыткам в компании. Руководителям важно задумываться о внедрении современных систем безопасности, которые помогут предотвратить крупные убытки», – говорит Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» группы компаний «Альфастрахование».