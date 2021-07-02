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ИТ в госсекторе
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Обеспечена полная работоспособность сервисов формирования заявлений на портале госуслуг

Минцифры России сообщило о том, что обеспечена полная работоспособность сервисов формирования заявлений на портале госуслуг.

Общее время работы очереди на доступ из-за большого трафика составило 2 часа 43 минуты.

В настоящее время очередь на доступ отключена, сервисы используются в штатном режиме. Временно выключена лента получений уведомлений.

Ранее CNews рассказал о том, что портал госуслуг стал открываться с большими задержками из-за наплыва посетителей. Некоторым пользователям пришлось ждать по полчаса. Сайт вышел из строя в день подписания указа о денежных выплатах россиянам. В мае 2020 г., когда Владимир Путин объявил о денежных поощрениях семьям с детьми, «Госуслуги» вышли из строя более чем на сутки.

Владимир Бахур

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