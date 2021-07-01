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ИТ в госсекторе
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На Госуслугах можно оформить новые социальные выплаты

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что на портале Госуслуг стало возможно оформить ежемесячное пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет из неполных семей, а также ежемесячное пособие для женщин, вставших на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности.

Для оформления выплаты необходимо иметь подтвержденную учетную запись и заполнить интерактивную форму заявления на портале Госуслуг. При этом данные, имеющиеся в распоряжении портала, будут подтягиваться в форму автоматически.

Заявление будет направлено на рассмотрение в ПФР, после чего пользователю через личный кабинет на Госуслугах поступит информация о назначенной выплате, либо о необходимости предоставить в ведомство недостающие документы.

Право на назначение пособий имеют граждане, размер среднедушевого дохода семей которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте Российской Федерации по месту пребывания или фактического проживания заявителя.

Владимир Бахур

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