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Безопасность Пользователю
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Более трети россиян использует дату рождения в составе пароля

Почтовые сервисы и социальные сети регулярно напоминают пользователям о важности использования сложных паролей, менеджеров паролей и двухфакторной аутентификации. Однако 40% пользователей сталкивались со взломом аккаунта, следует из опроса Hi-Tech Mail.ru.

Более 33% респондентов указывали в составе (или в составе (или в качестве)) пароля дату рождения, около трети – простые комбинации цифр, например, 11111 и 12345. 19% использовали девичью фамилию матери и 11% – кличку питомца. Также паролем могут служить имена любимых персонажей из игр и популярной культуры. Наиболее надежной пользователи считают комбинацию букв разного регистра, цифр и случайных символов.

Интересно, что 73% участников опросов считают менеджеры паролей полезной функцией, но больше половины все равно не доверяют ей, предпочитая хранить пароли иначе: запоминать или записывать.

Регулярно меняют пароли от социальных сетей и почтовых аккаунтов менее четверти пользователей, а более 70% не задумываются об этом. При этом почтовые сервисы уделяют особое внимание безопасности своих пользователей: при взломе злоумышленники получают доступ не только к ящику, но и к связанным с ним аккаунтам и данным.

Для защиты пользователей сервис «Почта Mail.ru» запустил короткие опросы по безопасности, которые позволяют оценивает уровень защиты почтового ящика. В рассылке также содержатся простые правила поведения в Интернете и напоминания о том, как обезопасить аккаунт. Например, не использовать один пароль для нескольких аккаунтов, как делают 40% пользователей.

Эльяс Касми

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