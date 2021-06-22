«ИнфоТеКС» и Merlion подписали соглашение о сотрудничестве

Отечественный разработчик и производитель высокотехнологичных программных и программно-аппаратных средств защиты информации «ИнфоТеКС» и Merlion — широкопрофильный дистрибьютор — подписали дистрибьюторское соглашение.

В качестве официального дистрибьютора «ИнфоТеКС» в России Merlion будет осуществлять поставки всего спектра программных и программно-аппаратных продуктов, предназначенных для защиты информации. Флагманской разработкой «ИнфоТеКС» является технология ViPNet — гибкое VPN-решение для безопасной передачи данных в защищенной сети, признанное одним из самых масштабируемых и надежных среди представленных на российском рынке информационной безопасности.

«Мы уделяем больше внимание развитию нашей партнерской сети, в которую на данный момент входит более 300 компаний. Соглашение, подписанное между «ИнфоТеКС» и Merlion, позволит предложить нашим партнерам новые возможности и выгодные условия по приобретению комплексных решений в области информационной безопасности», — сказал Геннадий Басов, коммерческий директор компании «ИнфоТеКС».