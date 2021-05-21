Спецпроекты

МТС назначила заместителя председателя совета директоров

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

МТС объявляет об избрании независимого директора, председателя ESG комитета МТС Регину фон Флемминг заместителем председателя совета директоров МТС.

В марте 2021 года комитет по корпоративному управлению совета директоров МТС был преобразован в Комитет по корпоративному управлению, экологической и социальной ответственности (ESG Комитет), председателем которого была назначена Регина фон Флемминг, независимый директор МТС.

В функции ESG комитета совета директоров МТС входит контроль за внедрением и выполнением принципов устойчивого развития, а также содействие членам органов управления МТС в формировании общей стратегии в отношении вопросов корпоративного управления, экологической и социальной ответственности.

Регина Дагмар Бенедикта фон Флемминг (Regina Dagmar Benedicta von Flemming) избрана членом Совета директоров МТС в 2015 году. В настоящее время в Совете директоров МТС она также возглавляет Комитет по вознаграждениям и назначениям, является членом Комитета по аудиту, Комитета по стратегии, Специального комитета по комплаенс и Специального комитета по проекту объединения персонала МТС в г. Москва в едином офисном пространстве.

Другие материалы рубрики

Совладельцы НКК «дерутся» за кресло президента

Билл Гейтс лишился места в совете директоров Microsoft из-за секса с коллегой

В «Мегафоне» будет новый гендиректор. Подробности

Amazon нанимает тысячи сотрудников только для того, чтобы их поскорее уволить

В России заочно арестован сын основателя «Билайна»

Американские СМИ: Причины развода Билла Гейтса - это проститутки, стриптизирши и оргии

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Выбираем внешний жесткий диск: лучшие модели от 500 Гбайт

Обзор смарт-часов Amazfit T-Rex Pro: выдержат любые испытания

Техноблог

Кто больше всех торгует нашими данными?

Обзор HP EliteBook 835: бизнес-ноутбук для работы в дороге и офисе (видео)

Показать еще

Наука

Новые биоботы плавают с беспрецедентной скоростью — все дело в необычных пружинах

Уникальный след есть у каждого 3D-принтера: в чем опасность

Тайну свитков Мертвого моря раскрыл ИИ

Неожиданный поворот: у звезд есть конкуренция в росте
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Как выбрать оптимальный сканер штрих-кодов Как выбрать оптимальный сканер штрих-кодов Светлое будущее умных домов: что поможет быстрому развитию технологии в России Светлое будущее умных домов: что поможет быстрому развитию технологии в России