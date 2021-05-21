«Лаборатория Касперского»: большинство россиян откладывает обновление устройств, когда приходят уведомления

Больше половины россиян (55%), увидев уведомление о необходимости перезагрузить устройство, чтобы обновить его, нажимают «Напомнить позже». Выполняют это требование сразу только 43% пользователей. Таковы данные нового опроса «Лаборатории Касперского», в ходе которого изучалось отношение людей к обновлениям на устройствах и привычки, связанные с этими процессами.

Значительная часть (41%) тех, кто просит напомнить позже, обычно обновляет устройство в конце дня, 24% — в течение нескольких дней, 17% — в течение нескольких часов. Каждый десятый хотя бы раз откладывал процесс обновлений на несколько месяцев.

Пока обновляется рабочее устройство, 41% делают перерыв, а 28% выполняют задачи, которые можно решить в офлайне (например, совершают звонки). При обновлении личного устройства 27% смотрят телевизор или читают книгу, 16% готовят еду, а 5% занимаются спортом или отправляются на прогулку.

Есть и те, кто не хочет отвлекаться от того, чем был занят на устройстве, несмотря на временную невозможность им пользоваться. Каждый пятый просто берёт другой гаджет, чтобы продолжить начатое, — вне зависимости от того, обновляется рабочая или личная техника.

«Обновления необходимы не только чтобы получить доступ к новым функциям или интерфейсу, но также чтобы сохранить высокий уровень безопасности. Вендоры регулярно тестируют свои продукты, чтобы найти и устранить уязвимости, которые могут быть использованы хакерами. Своевременная установка обновлений — это эффективное средство защиты от злоумышленников», — сказала Мария Наместникова, руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского».