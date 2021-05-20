Спецпроекты

«Домклик» запустил видеоконсультации со специалистами по ипотеке

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках

Сервис Сбербанка «Домклик» запустил видеоконсультации для граждан со специалистами по ипотечному кредитованию. Теперь при оформлении заявки на ипотеку клиенты Сбербанка могут связаться со специалистом онлайн и видеть его во время разговора. Консультации проходят на сайте domclick.ru.

«Мы провели исследование, в результате которого выявили, что каждый третий ипотечный клиент приходит в офис Сбербанка, чтобы подать заявку на кредит в сопровождении специалиста. Таким клиентам важно убедиться, что они заполнили всё верно и не допустили ошибку, которая может привести к отказу в ипотеке. Им недостаточно консультации в чате или по телефону. Видеоконсультации создадут ощущение присутствия нашего специалиста при подаче заявки и позволят общаться «с глазу на глаз», но без визита в банк. В результате ещё больше наших клиентов смогут сэкономить время и оформить ипотеку онлайн», – сказал Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка.

По словам Николая Васёва, эта бесплатная услуга «Домклика» будет востребована у населения. Тем более, что сейчас есть высокий спрос на ипотечные кредиты во всех сегментах. Всего с начала года Сбербанк выдал 329 тыс. кредитов на сумму 846,5 млрд руб. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Другие материалы рубрики

Экономика Рунета за год выросла почти на четверть

Миноритарии Ozon распродали акции на $300 млн

В России построят гигантскую государственную базу данных о здоровье граждан

Microsoft убивает Skype. Мессенджер Teams стал бесплатным и пригодным для личного использования

Найден способ навсегда избавить мир от «безумия CAPTCHA»

В России запретили популярный сайт о гаджетах

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор смарт-часов Amazfit T-Rex Pro: выдержат любые испытания

Обзор HP EliteBook 835: бизнес-ноутбук для работы в дороге и офисе (видео)

Техноблог

Что еще может ваш роутер — неожиданные идеи

Лучшие рожковые кофеварки 2021 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Новые биоботы плавают с беспрецедентной скоростью — все дело в необычных пружинах

Уникальный след есть у каждого 3D-принтера: в чем опасность

Тайну свитков Мертвого моря раскрыл ИИ

Неожиданный поворот: у звезд есть конкуренция в росте
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса ВТБ привлек ученых из МФТИ к развитию больших данных ВТБ привлек ученых из МФТИ к развитию больших данных Светлое будущее умных домов: что поможет быстрому развитию технологии в России Светлое будущее умных домов: что поможет быстрому развитию технологии в России