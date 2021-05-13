«Дзен» обновил интерфейс и подход к формированию ленты контента

Блог-платформа «Яндекс.дзен» обновила интерфейс и подход к формированию ленты контента: теперь в ней будет больше материалов из подписок, а блогеры станут более заметны. Эти изменения получили отражение в новом внешнем виде ленты и дизайне карточек материалов.

Новый дизайн ленты «Дзена» подчеркивает роль авторов на платформе. На карточках публикаций появились аватарки блогеров, а названия каналов стали заметнее — теперь они отделены от картинки в посте. Благодаря этому пользователи будут не просто видеть в ленте поток контента, как они привыкли, но и чаще обращать внимание на автора.

Чтобы пользователю было проще оценить, насколько популярен автор или конкретная публикация, на карточках теперь видно количество лайков и комментариев к посту, а на видео — число просмотров.

Если пользователю понравилась публикация, он может прямо из ленты подписаться на канал, где она вышла. Кроме того, в ленте в целом станет больше контента от авторов, на которых человек подписан, так что люди будут чаще видеть публикации любимых блогеров.

Так, в приложении «Яндекс» на Android свежие публикации из подписок будут появляться в ленте в первую очередь. Затем пользователь может продолжить листать ленту рекомендованного контента, основанную на его интересах, или перейти в раздел подписок и смотреть уже знакомых ему блогеров.

«Яндекс.дзен» также добавил отдельный раздел с видео в приложение «Яндекс». На него можно переключиться из ленты «Дзена». В планах платформы и дальше развивать формат видео и помогать видеоблогерам расти в «Дзене». Уже сейчас видео очень популярно в «Дзене»: пользователи проводят за просмотром роликов более 200 млн минут в день, около 25% от всего времени на платформе.

Новый дизайн ленты уже можно увидеть в мобильных приложениях «Дзена», «Яндекс.браузера» и приложении «Яндекс», а также в десктопной версии сервиса и на главной странице «Яндекса».