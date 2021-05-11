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«Ред ОС» обзавелась зеркалом на «Яндексе»

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Российский разработчик «Ред софт» присоединился к сервису компании «Яндекс» mirror.yandex.ru – зеркалу репозиториев основных дистрибутивов ОС на базе Linux и других проектов.

«В связи с растущим спросом на «Ред ОС» нашей первоочередной задачей стало обеспечение бесперебойного и быстрого доступа пользователей к репозиториям операционной системы. Создание зеркала «Ред ОС» на платформе «Яндекс» – большой шаг в этом направлении. Благодарим коллег за предоставленную возможность», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

Сервис mirror.yandex.ru является де-факто отраслевым стандартом для доступа широкой аудитории к репозиториям операционных систем на территории России и позволяет пользователям получать обновления наиболее комфортно.

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