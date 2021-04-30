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ВТБ обеспечил непрерывный электронный документооборот с «Почтой России»

ИТ в банках Документооборот

Банк ВТБ обеспечил непрерывный электронный документооборот с «Почтой России», благодаря которому можно дистанционно подписывать многосторонние договоры.

Новый цифровой сервис «ВТБ бизнес-онлайн ЭДО» значительно оптимизирует вопросы, связанные с подписанием юридически значимых документов квалифицированной электронной подписью (КЭП), а также заключением многосторонних договоров (до пяти сторон).

Внедренный цифровой процесс обеспечивает доступ к электронным документам в режиме реального времени, что значительно сокращает срок оформления сделок. Больше не требуется тратить время на доставку документов в офис и ожидать их подписания. Подписанту достаточно просто войти в систему с использованием КЭП и подписать готовые документы.

Начальник управления продаж расчетных и пассивных продуктов – старший вице-президент банка ВТБ Александр Боциев отметил: «Документооборот – важная часть любого бизнеса, поэтому цифровизация рабочих процессов превратилась в жизненно важный инструмент, способствующий сокращению расходов и экономии времени. Исходя из этого, при разработке сервиса «ВТБ бизнес-онлайн ЭДО» мы сделали ставку на интуитивно понятный интерфейс, а также удобство подключения и работы в системе. Автоматизация процесса по взаимодействию с банком ВТБ позволит «Почте России» обеспечить непрерывность электронного документооборота, сократить количество бумажных документов и уменьшить трудозатраты за счет отказа от ручных действий».



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