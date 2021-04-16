В МТС назначен вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу

Совет директоров МТС объявляет о назначении на должность вице-президента МТС по развитию экосистемы и маркетингу Ольги Зиборовой.

«У Ольги огромный профильный опыт в разработке и продвижении базовых и инновационных продуктов для клиентов МТС, последние несколько лет она активно участвовала во всех трансформационных процессах внутри компании, и мы высоко ценим ее за стратегическое видение, глубокую отраслевую экспертизу и широкие знания в области маркетинга. В новом статусе задачей Ольги станет реализация маркетинговой и экосистемной стратегии МТС, как одного из ведущих в стране мультипродуктовых брендов, сфера интересов которого выходит далеко за пределы традиционных операторских функций. Уверен, что профессионализм и высокие управленческие компетенции Ольги позволят ей успешно продолжить развитие бизнес-направлений нашей экосистемы, и помогут укрепить лидерские позиции МТС», – отметил президент МТС Вячеслав Николаев.

В 2020 году Ольга Зиборова назначена директором по маркетингу экосистемы МТС, в зону ее ответственности вошли формирование и реализацию стратегии маркетинга экосистемы МТС, расширение линейки конвергентных продуктов и реализация стратегии по повышению осознанности использования клиентами продуктов экосистемы.

C 2017 до 2020 года занимала позицию директора департамента маркетинга ПАО «МТС», где отвечала за реализацию маркетинговой стратегии телеком-бизнеса группы в массовом и корпоративном сегментах, а также создание и продвижение линейки конвергентных продуктов и цифровых решений на всех рынках присутствия Группы МТС.

В 2010-2013 годах возглавляла департамент тарифной политики МТС. В 2013-2017 годах занимала позицию директора департамента маркетинга тарифов и услуг МТС.

Ранее, с 2003 по 2010 год Ольга занимала ряд руководящих позиций в области маркетинга в региональных подразделениях МТС в регионах ЦФО и СЗФО. Окончила Санкт-Петербургский государственный университет им. Жданова, прошла обучение в бизнес-школе Сколково в области управления цифровыми проектами.