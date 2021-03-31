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«Инфосистемы джет» прошла сертификацию Oracle на продажу облачных решений

Интеграция Бизнес-приложения Облака

«Инфосистемы джет» расширила портфель новыми экспертизами Oracle на продажу облачных решений на рынках России и СНГ.

Новые сертификаты позволяют интегратору участвовать в продажах пяти популярных линеек облачной инфраструктуры нового поколения. Oracle Cloud Platform, включающая облачный маркетинг Oracle CX Marketing Cloud B2B и Oracle CX Cloud Service solutions, помогает бизнесу в поддержке продаж, работе с заказами и сложными цепочками поставок.

Экспертиза — это ключевой элемент модернизированной программы Oracle PartnerNetwork (OPN), который позволяет партнерам Oracle продемонстрировать свою компетенцию в определенной области. Наличие экспертизы упрощает для клиентов поиск партнеров, которые могут обеспечить качественные результаты и минимизировать риски при внедрении Oracle Cloud.

Для подтверждения экспертизы необходимо выполнение ряда квалификационных требований, которые свидетельствуют об опыте и успешной работе компании в определенном географическом регионе. Требования предусматривают наличие сертифицированных специалистов по продажам и разработчиков решений в том же регионе.

Использование облачных решений позволяет бизнесу использовать современные инструменты, не вкладываясь в покупку вычислительных мощностей, создание собственной ИТ-инфраструктуры и обеспечение техподдержки.

«Важное преимущество облачных решений Oracle заключается в том, что они обладают богатым функционалом, отвечающим современным тенденциям СХ. А за счет быстрой настройки и адаптации функционала системы имеют короткий цикл внедрения», — сказала Галина Левицкая, руководитель центра внедрения бизнес-систем “Инфосистемы джет”. — «Наша задача, как интегратора — подготовить клиента к внедрению функционала, реструктурировать его требования и наложить их на возможности системы. Настройка идет через веб-интерфейсы с минимальной доработкой».

«Инфосистемы джет» около 20 лет работает с решениями Oracle, имеет опыт внедрений продуктов вендора. В планах «Инфосистемы джет» развивать направления Oracle Cloud Applications и Oracle Cloud Platform, а также осваивать новые компетенции.

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