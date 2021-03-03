Спецпроекты

SuperJob поможет избежать штрафов и проверок инспекционных органов

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

SuperJob запустил в Москве и Санкт-Петербурге подписку на кадровый консалтинг. Теперь клиентам рекрутинговой платформы доступна круглосуточная онлайн-поддержка по всем вопросам, связанным с трудовым правом: от кадрового делопроизводства до сопровождения при трудовых спорах и проверках инспекционных служб.

Платформа работает на базе инфраструктуры SuperJob. За сопровождение клиентов будет отвечать кросс-функциональная команда сотрудников SuperJob, доступных 7 дней в неделю, в том числе в выходные и праздничные дни. Запросы на услуги будут обрабатываться специально разработанной ML-моделью: по набору параметров система решит, кто именно из кросс-функциональной команды юристов лучше всего подойдет клиенту в данном случае.

По подписке доступно 3 тарифа стоимостью от 10 до 70 тысяч рублей в месяц. В максимальном наборе услуг — заочное участие экспертов SuperJob при проведении инспекционных проверок ГИТ и аудит кадровой документации компании. Ответ на любой вопрос по кадровому делопроизводству в рамках любого из тарифов клиенты получат не позднее чем через 36 часов.

«Круглосуточная кадровая поддержка особенно актуальна для малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей. По нашим оценкам, аутсорс кадрового делопроизводства обойдется минимум в 5 раз дешевле юриста в штате, не говоря уже об экономии на возможных штрафах», ― комментирует Анна Абидова, директор по развитию SuperJob.

SuperJob продолжает развивать экосистему дополнительных сервисов для b2b-клиентов, в том числе малого и среднего бизнеса. Напомним, недавно компания запустила рекламную платформу и платформу для найма и трудоустройства самозанятых специалистов.

Другие материалы рубрики

Портал «Госуслуг» стал частью схемы обмана россиян

Дуров пойдет под суд. Он должен инвесторам десятки миллионов долларов

Пенсии и соцпособия станут назначаться россиянам онлайн и без подачи заявлений

Google безвозвратно портит фотографии, хранящиеся в «высоком качестве»

Американо-британский фонд скупил акций Yandex на $1,6 миллиарда

Xiaomi выпустила собственный Clubhouse через неделю после того, как его уничтожила

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор линейки цветных МФУ для дома «Фабрика печати» Epson: просто добавь чернил

Выбираем лучшие умные часы до 10 000 рублей

Техноблог

Кто покупает данные у провайдеров VPN?

Лучшие менеджеры паролей для ПК и смартфонов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Керамические вкрапления в метеоритах намекают: формирование Солнечной системы шло не так, как думают

Ученые предложили распознавать эмоции с помощью радиоволн

Темная материя плотнее чем думали — это поможет в ее поисках

Прорыв в печатной электронике: динамики печатают просто на рулоне бумаги
Показать еще
Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Российская промышленность получила новые отечественные программные решения Российская промышленность получила новые отечественные программные решения