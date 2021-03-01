«Сбер» утвердил принципы этики искусственного интеллекта

Правление Сбербанка утвердило принципы этики разработки и применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в группе «Сбер».

Принцип № 1. «Контролируемость и управляемость систем ИИ» (Secure AI). Разработка и применение технологий ИИ в Сбере являются безопасными, управляемыми и контролируемыми в максимальной возможной степени. «Сбер» учитывает возможные риски, связанные с безопасностью технологий ИИ, и не допускает их выхода из-под контроля или причинения системой ИИ вреда человеку. Внедрение ИИ в «Сбере» никогда не является самоцелью, а применяемые технологии должны пользоваться доверием клиентов, сотрудников и общества.

Принцип № 2. «Прозрачность и предсказуемость функционирования технологий ИИ» (Explainable AI). «Сбер» несёт ответственность за применение систем ИИ в своей деятельности. «Сбер» стремится обеспечивать максимальную прозрачность, внутренний контроль и предсказуемость процесса и результатов их работы. Технологии ИИ применяются «Сбером» с соблюдением законодательства, в том числе требований конфиденциальности, и с уважением к частной жизни человека, а также к коммерческой тайне. При работе с технологиями ИИ обеспечивается безопасность данных, а системы ИИ никогда не используются для незаконной обработки персональной информации граждан или информации корпоративных клиентов «Сбера».

Принцип № 3. «Стабильность и надёжность систем ИИ» (Reliable AI). «Сбер» обеспечивает стабильность и надёжность функционирования систем ИИ. «Сбер» обеспечивает необходимый уровень технического оснащения и создаёт условия наибольшего благоприятствования для разработки и внедрения надёжных систем ИИ в «Сбере». «Сбер» реализует высочайший уровень гарантий всех прав и свобод человека при применении ИИ, поддерживая применение технологий ИИ исключительно на законных основаниях.

Принцип № 4. «Ответственное применение ИИ» (Responsible AI). При внедрении ИИ в центре внимания Сбера всегда находится потребность клиентов и сотрудников, а технологии ИИ должны использоваться для улучшения клиентского опыта. «Сбер» принимает во внимание и ответственно относится ко всем опасениям, которые возникают в связи с применением технологий ИИ.

Принцип № 5. «Непредвзятый ИИ» (Fair AI). Технологии ИИ применяются «Сбером» справедливо и объективно на равных для всех условиях. «Сбер» стремится к тому, чтобы технологии ИИ приносили пользу для развития человечества.

Для реализации принципов создана рабочая группа по этике разработки и применения технологий ИИ (в качестве подгруппы комитета ESG), которая рассматривает спорные этические вопросы, связанные с разработкой, применением ИИ; способствует формированию корпоративной этики в сфере ИИ среди сотрудников «Сбера»; отвечает за реализацию принципов в «Сбере»; проводит по запросу внутреннего заказчика экспертизу рисков применения технологий ИИ в работе «Сбера» и оценку последствия их внедрения совместно с комитетом по рискам группы «Сбер»; осуществляет мониторинг эффективности реализации принципов и их восприятия в обществе.

Принципы обязательны для всех участников группы «Сбер» и разработаны с учётом требований Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, утверждённой Президентом РФ. Следование этим принципам поможет обеспечить безопасность и повысить доверие общества и клиентов «Сбера» к ИИ, который уже используется в большинстве процессов, продуктов и услуг компании.

«Технологии искусственного интеллекта, как и любые другие, несут с собой не только возможности, но и риски. Утверждая этические принципы разработки и применения технологий ИИ и создавая механизмы для их реализации, мы действуем в русле лучших мировых практик и в соответствии с Национальной стратегией развития ИИ. Этот вопрос масштабный и непростой, поэтому наши правила и принципы будут совершенствоваться, конкретизироваться. Мы открыты к мнению экспертного сообщества, которое будем учитывать при обновлении наших принципов. Для целого ряда этических проблем, возникающих при использовании ИИ, мы пока не нашли ответов даже с учётом изучения лучшего мирового опыта в этой сфере, поэтому наши принципы, безусловно, будут совершенствоваться по мере того, как человечество будет находить соответствующие решения. Особенно я хочу отметить, что это принципы Сбера и мы их никому за пределами нашей группы не навязываем, более того, не считаем эти принципы идеальными, и другим компаниям необязательно использовать их в своей деятельности», - сказал Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка.