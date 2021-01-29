Спецпроекты

Холдинг «Швабе» запатентовал объектив с увеличенной дальностью распознавания объектов

ИТ в госсекторе Техника

Патент на оптическую систему получили специалисты вологодского предприятия холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех». Особенности объектива – высокое качество изображения и совмещение в одном канале дальномера и визира.

Изобретение Вологодского оптико-механического завода (ВОМЗ) холдинга «Швабе» совмещает функции приемного канала дальномера и оптики, формирующей изображение визирного (телевизионного) канала. Светопропускание объектива – более 70%, что обеспечивает высокие оптические характеристики.

За счет комплексирования двух каналов также уменьшены габариты и количество элементов устройства – при сохранении его функциональности.

«Наше изобретение отличается от аналогов малым количеством оптических элементов, что делает его технологичным и позволяет получить высокое светопропускание. Основное применение объектив получит в изделиях спецназначения, где важно минимизировать площадь оптических поверхностей, обращенных в сторону объекта наблюдения, чтобы снизить заметность и габаритно-весовые параметры прицелов-дальномеров, уменьшить риск их повреждения», – отметил генеральный директор ВОМЗ Василий Морозов.

Изобретение относится к приборам двойного назначения и может использоваться в прицелах и визирах с функцией дальнометрирования.

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