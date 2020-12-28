Спецпроекты

Softline и VMware проведут онлайн тест-драйв виртуальных рабочих столов

Softline

В теоретической части мероприятия эксперты ведущих ИТ-компаний расскажут о построении инфраструктуры виртуальных рабочих столов, ее назначении и особенностях реализации. Вы узнаете об архитектуре и основных компонентах VMware Horizon, протоколах удаленного доступа к виртуальному рабочему столу, вариантах развертывания виртуальных машин, управлении профилем пользователя при помощи User Environment Manager, а также использовании App Volumes для управления приложениями.


В практической части под руководством специалистов Softline и VMware можно будет самостоятельно создать виртуальные рабочие столы и протестировать их работу: проверить подключение, добавить дополнительное программное обеспечение.


Начало 28 января в 9.00 (Мск). Участие в мероприятии бесплатное, необходима предварительная регистрация. Зарегистрироваться можно здесь.

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