Softline и VMware проведут онлайн тест-драйв виртуальных рабочих столов

В теоретической части мероприятия эксперты ведущих ИТ-компаний расскажут о построении инфраструктуры виртуальных рабочих столов, ее назначении и особенностях реализации. Вы узнаете об архитектуре и основных компонентах VMware Horizon, протоколах удаленного доступа к виртуальному рабочему столу, вариантах развертывания виртуальных машин, управлении профилем пользователя при помощи User Environment Manager, а также использовании App Volumes для управления приложениями.



В практической части под руководством специалистов Softline и VMware можно будет самостоятельно создать виртуальные рабочие столы и протестировать их работу: проверить подключение, добавить дополнительное программное обеспечение.



Начало 28 января в 9.00 (Мск). Участие в мероприятии бесплатное, необходима предварительная регистрация. Зарегистрироваться можно здесь.

