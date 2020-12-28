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Родители школьников Югры смогут обновить приложение Kaspersky Safe Kid

Безопасность Новости поставщиков
, Текст: Владимир Бахур

Родители школьников Югры смогут обновить лицензии на мобильное приложение по безопасности детей в интернете. Мобильное приложение – незаменимый помощник для школьников и их родителей. Он позволяет контролировать, сколько времени дети проводят с гаджетами, настраивать временные ограничения на игры и другие приложения. Можно полностью блокировать устройство ребенка, либо ограничивать доступ к отдельным приложениям и настраивать точное время блокировки. Например, чтобы он не играл в игры во время занятий в школе.

Программное решение помогает видеть активность ребенка в интернете и защищать его от опасного контента: ограничивать или блокировать доступ к каким-то конкретным сайтам или определенной тематики. Кроме того, родители будут в курсе активности своих детей в соцсетях и изменений в списке его друзей: мамам и папам придут уведомления о подозрительных друзьях и группах.

Приложение позволяет узнать, где находится школьник, установить для него безопасные границы и время, когда он может там находиться. Если ребенок, например, уйдёт со школьного двора в заданное время, родители получат уведомление на свой смартфон.

Лицензии, полученные ранее, заканчивают действие 31 декабря текущего года. Чтобы и дальше бесплатно пользоваться возможностями этого программного продукта, необходимо получить новые лицензии. Родителям учеников 1-7 классов они станут доступны уже 29 декабря.

Получить лицензии на Kaspersky Safe Kids стало намного быстрей и удобней – это можно сделать в два клика в личном кабинете цифровой образовательной платформы Югры. В новом разделе Safe Kids нужно нажать кнопку «получить лицензию», а затем скачать код активации, который придёт в раздел личных сообщений.

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