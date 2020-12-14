Москвичи получили первые уведомления о результатах работы благотворительного сервиса на mos.ru

Жителям столицы, сделавшим пожертвование на благотворительность с помощью нового сервиса на портале mos.ru, направлены первые уведомления о результатах его работы. В них представлена информация о количестве и сумме переводов, а также о распределении средств между фондами-участниками. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Такие уведомления с отчетом о работе сервиса горожане будут получать регулярно. На данный момент к проекту присоединились 15 благотворительных организаций. Количество пожертвований уже превысило три тысячи, их средний размер — более 200 руб.», — отметила Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы.

Благотворительный сервис запустили на портале мэра и правительства Москвы mos.ru в середине октября 2020 г. Воспользоваться им можно на странице «Мои платежи», выбрав в блоке «Благотворительность» программу фонда и сумму перевода. Среди партнеров сервиса — фонды, оказывающие поддержку тяжелобольным детям и взрослым, людям с особенностями здоровья, малоимущим, а также помогающие бездомным животным.

Подключиться к сервису могут фонды, которые ведут социально значимую деятельность в столице более года и состоят в реестре благотворительных организаций Москвы. Чтобы максимально упростить процедуру подключения, для благотворителей разработана пошаговая инструкция. Она опубликована на сайте «Душевная Москва».

Правительство Москвы на постоянной основе поддерживает благотворительные инициативы. В 2020 г. общая сумма поддержки благотворительных фондов и организаций в столице превысила 300 млн руб. Из них 67,6 млн руб. было выделено в рамках конкурса грантов мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций.