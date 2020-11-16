«Яндекс.Маркет» снизил комиссию для новых партнеров до 1 рубля

«Яндекс.Маркет» до конца 2020 г. снизил комиссию для новых партнеров маркетплейса — за все услуги по продаже товаров они заплатят 1 руб. и однопроцентную комиссию за прием и перечисление денег.

Таким образом, «Яндекс.Маркет» практически полностью компенсирует комиссии за оформление и размещение товара на витрине, хранение товара, обработку заказа и оплату доставки. Если покупатель вернет заказ, то, пока действует акция, «Маркет» компенсирует и доставку товаров от клиента.

Партнер может участвовать в акции, если сделал первую продажу на маркетплейсе после 1 ноября. Для участия в акции подходят следующие модели сотрудничества: «Витрина + фулфилмент», «Витрина + доставка» и «Витрина + упаковка».

«Мы решили снизить комиссию для новых магазинов именно сейчас, чтобы они могли пройти высокий сезон с хорошими продажами и сделать это с выгодой. Чтобы стимулировать спрос на товары наших партнеров, «Яндекс.Маркет» регулярно проводит акции для пользователей. Так, 11 ноября мы устроили большую распродажу и раздали покупателям 100 тыс. бонусов» на скидку в размере 50%, которая была за наш счет, а не за счет партнеров. Это позволило серьезно увеличить количество заказов, а доля продаж партнеров от оборота маркетплейса в этот день достигла 67%. Впереди еще «черная пятница» и Новый год, и тут нам тоже есть чем приятно удивить наших партнеров. Главное — успеть подключиться к маркетплейсу», — отметил Илья Никаноров, руководитель направления B2B «Яндекс.Маркета».

Во время акции 11 ноября многие партнеры «Маркета», по данным маркетплейса, зафиксировали аномальный рост продаж. Так, магазин «Колесаут» за один день продал товаров почти на 28 млн руб., а число заказов было в 20 раз больше, чем обычно. У магазина «Аскона» было в пять раз больше заказов, чем в обычный день продаж на «Маркете». Отмечает резкое увеличение продаж и партнер маркетплейса Petfood.

Акция действует для новых партнеров «Маркета». Если у партнера уже есть магазин, который торгует на маркетплейсе, и он регистрирует еще один (например, чтобы работать в новом регионе), то он не сможет участвовать в акции.