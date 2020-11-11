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Доля СБП достигла четверти от всех переводов клиентов ВТБ

ИТ в банках

В октябре доля операций в рамках Системы быстрых платежей (СБП) в общем объеме денежных переводов клиентов ВТБ достигла 27% по количеству и 25% – по объему. При этом еще в начале года она не превышала 4%. Всего в январе-октябре 2020 г. клиенты ВТБ совершили в рамках СБП 13,7 млн переводов на 87,6 млрд руб., что более чем в шесть раз превышает результат за весь 2019 г.

С начала 2020 г. число пользователей СБП в ВТБ выросло в пять раз, превысив 1,8 млн человек. Рекордным месяцем по объему операций стал октябрь – число исходящих переводов составило 3,6 млн на 21,5 млрд руб. По сравнению с сентябрем спрос на СБП вырос у клиентов ВТБ на четверть, а с начала года – уже в 10 раз.

Средний чек исходящих переводов составляет около 7 тыс. руб., входящих – 8,5 тыс. руб. Максимальная сумма перевода в СБП для клиентов ВТБ составляет 50 тыс. руб. за одну операцию, ежемесячный лимит – 300 тыс. руб.

«Доля СБП в общем числе переводов среди наших клиентов стала резко расти во второй половине этого года – еще в мае она не достигала и 10%, а в сентябре уже превысила 20% и достигла четверти в октябре. Конечно, такой рост имеет свои пределы, так как объем P2P-операций и переводов внутри ВТБ остается весьма существенным. Но мы рассчитываем, что сервисы СБП обгонят по объему переводы с карты на карту в течение ближайших трех лет. Этому будут способствовать удобство платежей, активная работа других банков в рамках проекта и продолжение тренда на отказ от карт как системы расчета и переход полностью на цифровые сервисы», – сказал Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

ВТБ продолжает развивать функциональность в рамках Системы быстрых платежей для своих клиентов. Для клиентов ВТБ были запущены переводы между физлицами, оплата покупки в торговой точке через QR-коды, реализована возможность возврата денег за покупку на счет в случае отказа от приобретенного товара или услуги.

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