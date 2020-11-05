Directum представила решение «Личный кабинет сотрудника»

Directum объявила о выпуске решения «Личный кабинет сотрудника» для быстрого доступа к корпоративным услугам.

Личный кабинет — это единый портал с корпоративной информацией и кадровыми сервисами. Здесь работник может оформить обращение в любую внутреннюю службу, а легкий интерфейс решения будет понятен даже тем, кто не работает с информационными системами.

Современные компании используют сразу несколько корпоративных систем для решения разных задач. Рядовому сотруднику не всегда очевидно, в какой системе находятся нужные ему данные, к кому из коллег обратиться с запросом и как это лучше сделать.

С «Личным кабинетом» работники компании точно знают, как оформить запрос во внутренние службы, а персонал этих служб больше не отвлекается на однотипные консультации и может заниматься своими основными задачами. К тому же, новое решение Directum рассчитано в том числе на специалистов, не работающих за компьютером.

Единая точка доступа. Вся необходимая информация и функциональность собраны вместе. Для получения необходимой информации «Личный кабинет сотрудника» интегрируется с системами, которые используются в компании. Здесь можно планировать отпуска, отправлять заявления на отпуск или его перенос; оформлять заявки во внутренние службы компании; отправлять запросы на изменение личных данных.

Профиль сотрудника. Данные о работнике отображается в его профиле — они заносятся автоматически из информационной системы. Сообщить об их изменении можно в один клик.

Управление отпусками. По установленному в компании регламенту сотрудники получают уведомления о необходимости запланировать отпуска на следующий год. Перейти к планированию можно напрямую из уведомления.

Быстро оформить заявление на отпуск, отгул или перенос отпуска в личном кабинете можно с помощью специальных виджетов.

Пользователи решения могут скачивать из информационных систем документы для ознакомления, например, заявления и приказы на отпуск, а также подписывать их простой электронной подписью.

Сервисные заявки. В личном кабинете можно отправлять запросы на услуги внутренних служб и отслеживать статус их выполнения. О завершении работ по заявкам решение уведомит пользователя отдельно.

Решение упрощает и повышает эффективность внутренних процессов. Для сотрудников — обеспечивает единую точку для получения всех корпоративных услуг и данных; для внутренних служб — стандартизирует работу с обращениями работников; для компании — выступает удобной платформой для безбумажного кадрового документооборота.