Число ежедневных пользователей Microsoft Teams выросло до 115 млн

Microsoft сообщила о том, что количество ежедневных активных пользователей Microsoft Teams достигло 115 миллионов человек. Таким образом, за полгода их число выросло на 53% (по данным на конец апреля 2020 количество ежедневных пользователей составляло 75 миллионов). Эта тенденция отражает спрос на Teams как на платформу для удаленной и гибридной работы и обучения.

Пользователи не закрывают Teams после окончания встречи, а работают внутри платформы весь день. Приложение объединяет в себе чат, звонки, инструменты для совместной работы и приложения сторонних разработчиков на единой платформе, позволяя всем участникам команды совместно работать над контентом.

У пользователей приложения есть доступ и к возможностям платформы Microsoft 365, благодаря чему они могут обмениваться файлами Word, Excel и PowerPoint прямо из Teams. Ежедневно пользователи Microsoft 365 за период с июль по сентябрь провели во всех приложениях Microsoft 365 более 30 миллиардов минут.