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CNews: облачные услуги КРОК признаны самыми качественными на российском рынке

Облака

В октябре 2020 г. редакция CNews опубликовала рейтинг облачных провайдеров по качеству услуг. КРОК Облачные сервисы в результате многофакторной оценки занял в этом исследовании первое место, потеснив семь других участников — компаний с ежегодной выручкой более 1,5 млрд. руб.

CNews оценивал качество работы всех ключевых поставщиков облачных услуг — системных интеграторов, владельцев ЦОД и ИТ-компаний, пришедших со смежных рынков. Объединяющим фактором стал объем бизнеса по итогам 2019 года, а методом исследования — опрос провайдеров. Он проведен в рамках конкурса на размещение ИТ-инфраструктуры издания в публичной среде. Редакция анализировала почти два десятка параметров, разбитых по трем категориям: «клиентоориентированность», «технические характеристики», «организационные характеристики».

КРОК Облачные сервисы, согласно рейтингу, лидирует с суммарным баллом в 1,32. Второе место с большим отрывом (1,06 балла) делят сразу три провайдера. CNews отмечает высокие показатели производительности облачной платформы КРОК, проверенные во время демо-доступа, а также наличие собственных ЦОД уровня Tier III Operations Operational Sustainability Gold, сертификатов, подтверждающих высокий уровень информационной безопасности, удобство работы с сервисами и открытость службы эксплуатации.

Подобный рейтинг, по словам редакции, позволяет выявить наиболее профессиональных участников сообщества и демонстрирует высокую конкурентность одного из самых динамичных сегментов ИТ-рынка. Эта высокая конкуренция становится стимулом для провайдеров постоянно работать над качеством, разнообразием своих сервисов и отказоустойчивостью инфраструктуры.

«Отношения между клиентом и провайдером строятся на доверии. Поэтому почти 12 лет с момента запуска Облака КРОК мы работаем над тем, чтобы каждый заказчик был уверен в профессионализме и надежности нас как бизнес-партнера, которому можно поручить самые сложные и ответственные задачи. Наша стратегия развития строится на двух принципах. Во-первых, мы постоянно улучшаем организационную работу: сокращаем время реакции, повышаем экспертизу персонала, оказываем все больше и больше дополнительных услуг, в том числе консалтинговых. Во-вторых, совершенствуем технологическую основу Облака КРОК, делая его производительнее, адаптивнее и стабильнее», — отметил Максим Березин, директор по развитию бизнеса КРОК Облачные сервисы.

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