«Магнит» в 1,5 раза сократил потребление бумаги за счет электронного документооборота

Розничная сеть «Магнит» ко Всероссийскому Дню без бумаги, который в 2020 г. отмечается 22 октября, посчитала, какой вклад в рациональное пользование природными ресурсами вносит электронный документооборот (ЭДО). Так, за девять месяцев 2020 г. компания сэкономила 106,5 млн листов или 533 тонны бумаги, а это – около 10,6 тыс. спасенных деревьев.

Процесс перехода на электронный документооборот «Магнит» запустил в 2015 г., и с тех пор последовательно расширял его применение в различных сферах своей деятельности. В итоге уже в 2019 г. количество документов в электронном виде составило более 18,6 млн на 98,3 млн листах.

За девять месяцев 2020 г. число электронных документов достигло уже 20,4 млн, что привело к сокращению потребления бумаги в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.

Это стало возможным благодаря дальнейшему развитию проектов ЭДО. В частности, использование электронных транспортных накладных позволило печатать один экземпляр вместо четырех, а также в 20 раз сократило время, необходимое для обмена документами. Как результат – в 2020 г. число электронных транспортных накладных выросло в 1,4 раза и достигло 3,4 млн документов. Также выросло число выданных электронных доверенностей на водителей – в 2,4 раза. А переход в этом году на цифровую форму договора с поставщиками уже позволил сэкономить более 8 тыс. листов бумаги.

Благодаря переходу на электронный документооборот компания также существенно сократила объемы транспортировки документов (как собственным транспортом, так и курьерскими службами), что помогает снижать воздействие компании на окружающую среду.