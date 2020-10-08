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Модульбанк запустил переводы с бизнес-счета на карты физлиц

Модульбанк запустил свой внутренний сервис моментальных переводов с расчетного счета на карты физических лиц. Теперь предпринимателям будет проще расплачиваться с фрилансерами или переводить деньги на другие нужды. До 100 тыс. руб. – без комиссии.

Раньше, чтобы отправить деньги физическому лицу, бухгалтеру приходилось снимать наличные с расчетного счета и идти с ними в банкомат. Если перевод делал сам предприниматель, он использовал для этого свой личный банковский счет. Сначала переводил на него, потом с него – на номер карты или реквизиты физического лица. Если цепочка шла через межбанковские платежи, это занимало время и надо было платить комиссию.

Еще можно было перевести деньги физическому лицу по реквизитам, тоже по межбанку, но это не всегда удобно для получателей. Теперь процесс станет проще и быстрее.

Опцию можно подключить в личном кабинете Модульбанка.

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