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Schneider Electric запускает продажи комплектных распределительных устройств с воздушной изоляцией PIX12

Техника

Schneider Electric объявила о запуске продаж комплектных распределительных устройств с воздушной изоляцией PIX12. Распределительное устройство с вакуумным силовым выключателем разработано для применения в системах распределения электроэнергии среднего напряжения в различных областях промышленности и на инфраструктурных объектах.

PIX12 – это комплектное распределительное устройство с воздушной изоляцией с выкатными элементами для работы в сетях трехфазного переменного тока. PIX12 обладает следующими техническими характеристиками: номинальное напряжение: 6 кВ, 10 кВ; номинальный ток: 630-4000 А; ток термической стойкости: 25-31,5 кА; номинальный ток электродинамической стойкости: до 81 кА; ширина ячейки: ячейка с выключателем: 650 мм, 800 мм и 1000 мм.

Распределительное устройство серии PIX объединяет в себе технические достижения Schneider Electric в области систем распределения электроэнергии среднего напряжения и удовлетворяет потребности заказчиков в гибком, безопасном и надежном устройстве, которое легко установить и обслуживать.

Распределительные устройства PIX12 состоят из нескольких функциональных блоков: высоковольтные соединения между функциональными блоками в распределительном устройстве выполнены через одинарную систему сборных шин; непрерывность электрической цепи металлического корпуса функционального блока обеспечивается подключением заземляющей шины каждого функционального блока к главной цепи заземления распределительного устройства; ввод низковольтных кабелей в распределительное устройство может выполняться через верхнюю или нижнюю часть каждого функционального блока.

Различные организации ввода/вывода (верхний ввод/вывод, кабельный ввод/вывод, шинное подключение) позволяют использовать КРУ PIX12 в качестве распределительного устройства в различных проектах, учитывая комбинации необходимых типоисполнений.

Комплектные распределительные устройства с воздушной изоляцией PIX12 могут быть интегрированы в архитектуру платформы EcoStruxure, что позволяет обеспечить бесперебойную работу и эксплуатационную эффективность объекта.



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