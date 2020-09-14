«ЭР-Телеком Холдинг» запустил линейку скоростных тарифных планов «Дом.ru»

«ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru» и «Дом.ru Бизнес») запускает проект «Новый интернет», в рамках которого в сентябре стартует линейка высокоскоростных тарифных планов «Дом.ru».

Клиентам «Дом.ru» доступны планы на 100, 250 и 500 Мбит/с. В ближайшей перспективе – выход на скорости до 1 Гбит/с на пользователя.

Обеспечить это поможет реализуемая «ЭР-Телекомом» федеральная программа модернизации сети. Благодаря ей клиенты во всех городах присутствия оператора получили доступ к скоростным интернет-тарифам.

«Сегодня у каждого из нас множество устройств, живущих в интернете. Больше гаджетов – меньше скорость, такова парадигма из прошлого. Новый интернет от «Дом.ru» – это, когда скорости хватает на всех. Мы рады предложить новые возможности и новое качество услуг нашим клиентам», - сказал Сергей Жевак, директор по b2c АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru»).

В течение ближайших трех месяцев перейти на «Новый интернет» можно со скидкой 10-15%. Чтобы оценить возможности новых тарифов, «Дом.ru» предлагает всем своим клиентам взять бесплатно на тест-драйв новые Wi-Fi-роутеры. После окончания тестового периода оборудования можно вернуть.