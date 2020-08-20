Новое в СХД
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

«Ростех» увеличил в два раза дальность действия системы противодействия дронам «Атака-DBS»

Техника
, Текст: Эльяс Касми

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации «Ростех»успешно провел испытания модернизированного комплекса противодействия гражданским беспилотникам «Атака-DBS» с применением нового типа антенн. Результаты показали, что дальность действия комплекса увеличилась почти в два раза в части обнаружения и в 2,5 раза в части подавления.

Комплекс «Атака-DBS» показал надежную и бесперебойную работу в условиях имитированных атак дронов с ближнего и дальнего расстояния. Максимальная дальность обнаружения БПЛА составила 2900 м при заявленных 1500 м, а максимальная дальность подавления – 2500 м при заявленных 1000 м. Испытания проходили в сложных погодных условиях – при сильных порывах ветра до 15-20 м/с и пыльных бурях.

Оборудование в автоматическом режиме в течение 0,1 секунды обнаружило беспилотник, идентифицировало объект по принципу «свой-чужой» и произвело блокировку канала связи и навигации коптера.

Автоматизированный комплекс «Атака-DBS» обнаруживает и подавляет каналы управления в диапазоне частот, который используется БПЛА общегражданского применения − от 2 ГГц до 6 ГГц. Основой комплекса являются модули радиочастотного обнаружения и подавления. Система может использоваться как в виде автономной ячейки подавления, так и в виде комплекса взаимосвязанных ячеек, закрывающих заданный периметр. Необходимое количество модулей и места их расположения определяются в зависимости от характеристик охраняемого объекта.

В составе «Ростеха» проект реализует структура холдинга «Росэлектроника» − НПП «Алмаз».

Другие материалы рубрики

В Сбербанке крупный сбой. Не работают сайт, мобильное приложение и эквайринг

Фоторедактор Adobe навсегда удалил все фото пользователей iPhone и iPad. Восстановить их невозможно

Цены на SSD и оперативную память ждет оглушительный обвал

Приложение «Сбербанк Онлайн» научилось продавать ОСАГО. На подходе КАСКО

В Windows 10 теперь нельзя выключить встроенный антивирус. Он возвращается, даже если его отключить в реестре

Почта Gmail сломалась почти во всем мире

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

8 приложений для монтажа видео на смартфоне: выбор ZOOM

Телевизоры 8K: стоит ли покупать сейчас?

Почему мошенники звонят именно вам и как это прекратить?

Лучшие беспроводные проекторы для смартфонов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Миниатюрный оптический зонд сможет сканировать тело через сосуды

На Марс запущен новый марсоход. Что мы о нем знаем?

Жуки-операторы снимают видео со своей перспективы

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование
Показать еще