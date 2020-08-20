«Ростех» увеличил в два раза дальность действия системы противодействия дронам «Атака-DBS»

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации «Ростех»успешно провел испытания модернизированного комплекса противодействия гражданским беспилотникам «Атака-DBS» с применением нового типа антенн. Результаты показали, что дальность действия комплекса увеличилась почти в два раза в части обнаружения и в 2,5 раза в части подавления.

Комплекс «Атака-DBS» показал надежную и бесперебойную работу в условиях имитированных атак дронов с ближнего и дальнего расстояния. Максимальная дальность обнаружения БПЛА составила 2900 м при заявленных 1500 м, а максимальная дальность подавления – 2500 м при заявленных 1000 м. Испытания проходили в сложных погодных условиях – при сильных порывах ветра до 15-20 м/с и пыльных бурях.

Оборудование в автоматическом режиме в течение 0,1 секунды обнаружило беспилотник, идентифицировало объект по принципу «свой-чужой» и произвело блокировку канала связи и навигации коптера.

Автоматизированный комплекс «Атака-DBS» обнаруживает и подавляет каналы управления в диапазоне частот, который используется БПЛА общегражданского применения − от 2 ГГц до 6 ГГц. Основой комплекса являются модули радиочастотного обнаружения и подавления. Система может использоваться как в виде автономной ячейки подавления, так и в виде комплекса взаимосвязанных ячеек, закрывающих заданный периметр. Необходимое количество модулей и места их расположения определяются в зависимости от характеристик охраняемого объекта.

В составе «Ростеха» проект реализует структура холдинга «Росэлектроника» − НПП «Алмаз».