Банк Русский Стандарт: количество покупок в интернете в первом полугодии 2020 г. выросло в три раза

Банк Русский Стандарт изучил как на фоне событий первого полугодия 2020 г. изменилась покупательская активность в интернете. Общее количество онлайн-операций и обороты в интернет-эквайринговой сети банка выросли в разы.

Первые шесть месяцев 2020 г., на которые выпал режим изоляции, показали, что классические покупки в магазинах россияне с легкостью заменили онлайн-шопингом. Анализ операций по картам всех банков в интернет-эквайринговой сети Русского Стандарта продемонстрировал, что их количество по сравнению с тем же периодом 2019 г. увеличилось в три раза, а общий оборот – в 2,3 раза. При этом россияне оказались в этом полугодии более аккуратны в вопросах трат – общий средний чек онлайн-покупок снизился на 22% и составил 1673 руб.

Одна из главных тенденций последних лет – стабильно растущее проникновение e-commerce, который планомерно забирает позиции у классического торгового эквайринга. Первое полугодие 2020 г. – не стало исключением, более того, оно показало буквально взрывной интерес к онлайну. Так, по данным статистики, за первое полугодие 2020 г. доля интернет-эквайринга в общем эквайринге составила 67%. Тогда как в аналогичном периоде 2019 г. она составляла лишь 32%.

Какие же покупки чаще всего совершали онлайн? Согласно статистике интернет-эквайринговой сети банка, топ-3 категорий трат в первом полугодии 2020 г. выглядят следующим образом:

1. Финансовые сервисы (средний чек – 1 303 руб.);

2. Магазины одежды (средний чек – 2 273 руб.);

3. Супермаркеты (средний чек – 2 267 руб.).

Примечательно, что в рейтинге аналогичного периода 2019 г. первое и третье места были заняты теми же категориями, а вот на втором месте располагались услуги такси. События минувшего полугодия, когда большинство россиян сводили к минимуму посещение общественных мест и передвижение в транспорте, снизило востребованность сервиса такси. Со снятием же режима ограничений популярность услуг такси постепенно возвращается к прежним показателям.

Кстати, по статистике эквайринга банка можно проследить, как на фоне позитивных новостей, поднимаются и общие финансовые настроения у населения, а вместе с ними растут и средние чеков в секторе e-commerce. Так, например, к концу обозреваемого периода, в июне 2020 г., после снятия ограничений, средний чек одной онлайн-покупки вырос на 8% относительно апреля и 13% относительно мая и составил 1 755 руб., вернувшись к показателям января 2020 г.

Методология: в рамках исследования были изучены количество, обороты и средние чеки всех операций по картам всех банков в интернет-эквайринговой сети Русского Стандарта с января по июнь 2020 г.