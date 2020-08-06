«Ростелеком» приобретает поставщика решений для цифровизации инфраструктуры ЖКХ

«Ростелеком» через дочернюю компанию «Нетрис» заключил юридически обязывающие соглашения о приобретении 51% долей ООО «Фастек» — поставщика программных решений в области управления жилищно-коммунальным хозяйством (ЖКХ).

Ключевые активы компании — проприетарное программное обеспечение в области создания единых информационно-аналитических систем ЖКХ, автоматизированных систем управления фондом капитального ремонта, государственной жилищной инспекции, сбора данных для управления энергоснабжением. «Ростелеком» пользуется продуктами «Фастек» в рамках реализации комплексных проектов в сфере ЖКХ в Московской области.

Старший вице-президент, руководитель аппарата президента «Ростелекома» Анна Шумейко сказала: «Мы продолжаем интегрировать в наш бизнес активы с важными компетенциями в области комплексных смарт-решений ЖКХ. “Фастек” — очередное приобретение, которое позволит усилить нашу продуктовую линейку в сфере цифровизации ЖКХ и позиции в этом сегменте рынка».