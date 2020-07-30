Qiwi разработала платформу для обнаружения утечек исходных кодов

Компания Qiwi, поставщик платежных и финансовых услуг, запустила решение Leak-Search для поиска утечек исходных кодов компаний. Мировое ИТ-сообщество выкладывает многие разработки в общий доступ, что служит развитием рынка. Однако так по ошибке могут быть опубликованы конфиденциальные данные, содержащие чувствительную для компаний информацию. Новая платформа Qiwi позволит автоматически находить подобные утечки и выстроить процесс по их предотвращению.

В основе Leak-Search лежит распределенная система сбора данных, имитирующая немашинный поиск. Она содержит индикаторы потенциально чувствительной информации и отслеживает ее в открытом доступе. Это позволяет обнаруживать утечки благодаря встроенным алгоритмам на основе машинного обучения, исключая попадание ошибочных результатов поиска в итоговую выборку.

Решение автоматизирует поиск на основе синтаксического анализа информации и анализа ложных срабатываний индикаторов утечек с применением технологий искусственного интеллекта. Анализ ложных срабатываний позволяет исключить нерелевантные результаты поиска и обнаруживать утечки с высокой точностью. Qiwi протестировала решение и начала предлагать его другим компаниям: интерес к продукту уже проявили представители ИТ-, финансовой и маркетинговой сфер.