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Клиенты Райффайзенбанка могут открывать валютные счета в фирменном мобильном приложении банка

ИТ в банках
, Текст: Эльяс Касми

Предприниматели теперь могут открывать дополнительные счета в мобильном приложении «Райффайзен Бизнес Онлайн». Ранее эта функция появилась в интернет-банке. Для этого нужно зайти на вкладку «Сервисы» и выбрать нужный тип счета в разделе «Для бизнеса».

«Теперь открыть валютный, специальный счет участника госзакупок или второй расчетный счет можно в мобильном приложении. Подать заявку можно онлайн, и счет будет доступен в течение нескольких минут», — отметил Максим Глазов, руководитель направления по цифровому малому бизнесу Райффайзенбанка.

Сейчас клиенты Райффайзенбанка могут выполнять 99% операций онлайн с помощью интернет-банка. Кроме того, мобильное приложение «Райффайзен Бизнес Онлайн» стало бесплатным до конца сентября 2020 г. Онлайн клиенты могут управлять тарифами и счетами, подавать заявки и открывать новые продукты, выставлять счета контрагентам и др.

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