Консультационный совет акционеров ВТБ обсудил ход реализации IT-стратегии банка

22 июля 2020 г. состоялось очередное заседание Консультационного совета акционеров ВТБ. В мероприятии принял участие заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик. Заседание КСА, посвященное реализации IT-стратегии банка, впервые прошло в онлайн-формате.

В ходе заседания члены совета акционеров ознакомились с ключевыми инициативами и направлениями в области технологического развития и цифровизации, которые являются неотъемлемой частью стратегии развития группы ВТБ до 2022 г. В частности, акционерам были представлены 12 технологических программ по ключевым направлениям трансформации.

«Все технологические программы, несмотря на пандемию, реализуются без каких-либо отклонений по срокам и бюджету. Переход операционных функций на 100% дистанционный формат работы не повлиял на планы ВТБ по построению передовой операционно-технологической платформы в рамках действующей стратегии», - отметил Вадим Кулик.

Особое внимание было уделено модернизации систем банка. С начала 2020 г. ВТБ в 30 раз ускорил доставку SMS и push-сообщений клиентам, вдвое увеличил производительность ВТБ-онлайн и в 10 раз – системы дистанционного банковского обслуживания.