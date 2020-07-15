НИИ медицины труда рекомендовал 1С:StopCOVID для заботы о здоровье сотрудников

«1С» совместно с «Производственная безопасность и экология» выпустила решение 1С:StopCOVID, предназначенное для снижения вероятности заражения сотрудников вирусными заболеваниями и заботы об их здоровье в сложной эпидемиологической обстановке. ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова» оценил эффективность решения и рекомендует его использование в условиях пандемии.

1С:StopCOVID позволяет организациям быстро организовать учет и закупку средств индивидуальной защиты и дезинфекции, планировать их использование, контролировать состояние здоровья сотрудников и соблюдение рекомендаций по предупреждению заражения COVID-19.

Использование 1С:StopCOVID дает возможность оценивать потребности организации в средствах защиты и дезинфекции; отслеживать выполнение мероприятий по температурному контролю и дезинфекции помещений; оперативно учитывать время работы сотрудников на рабочем месте или удаленно; получать сводную информацию о готовности компании к работе в условиях пандемии – данные в режиме реального времени отображаются на информационно-аналитической панели для руководителей; проводить опросы сотрудников и учитывать результаты тестирования на наличие опасных инфекционных заболеваний; информировать сотрудников о мерах, необходимых для защиты от заражения инфекционными заболеваниями; фиксировать все данные (температуру сотрудников, время их работы, факт дезинфекции помещений и т.д.) в мобильном приложении.

Директор ФГБНУ НИИ МТ Бухтияров Игорь Валентинович отметил: «Практический эффект применения программного продукта: осуществление объективного мониторинга текущей обстановки не предприятии; своевременное выявление тенденции по распространению инфекции на предприятии; применение своевременных профилактических мер по предотвращению распространения инфекции; планирование обеспеченности сотрудников и рабочих мест средствами защиты и дезинфекции».

ФГБНУ «НИИ медицины труда» рекомендует к использованию программный продукт 1С:StopCOVID в качестве инструмента обеспечения сохранения здоровья работающих с возможностью распространения на сферу профилактики профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний.

Проведенный 30 июня 2020 г. вебинар «Как с помощью "1С:StopCOVID" снизить вероятность заражения сотрудников вирусными заболеваниями и заботиться об их здоровье» показал высокий интерес аудитории к новому продукту.