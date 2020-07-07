В Mango Office добавлена функция автоответа при отсутствии на рабочем месте

«Манго Телеком» выпустил для своей виртуальной АТС телефонный аналог востребованной в корпоративной среде функции электронной почты — автоответа при отсутствии на рабочем месте.

«Если сотрудник уходит в отпуск или на больничный, уезжает в командировку, то каждый, кто в это время напишет ему письмо, автоматически получит сообщение, разъясняющее, когда ожидать возвращения адресата к работе и кто из коллег сможет быстро помочь, если дело неотложное, — сказала менеджер по продуктовому маркетингу "Манго Телекома" Елизавета Артамонова. — Очевидно, что такое решение было бы полезно и для голосовых каналов».

Новинка ориентирована не только на внутренние коммуникации — звонки коллег, но и на внешние — звонки клиентов или партнеров.

И особенно, подчеркивают в «Манго Телеком», это актуально для компаний, которые прикрепляют к каждому клиенту персонального менеджера. Когда тот не отвечает, клиент сталкивается с неопределенностью. Другими контактами в компании он, вероятнее всего, не владеет и остается лишь обращаться на общий номер, а в этом случае у него нет уверенности, что с легкостью удастся найти человека, который был бы в курсе дел по конкретному проекту или договору.

Можно не только записать обращение к звонящим — по аналогии с автоответом в электронной почте, но и настроить последующую маршрутизацию звонка на специалистов, которые примут срочный заказ или ответят на возникшие вопросы.

«Это позволит демонстрировать высокий уровень сервиса и особое отношение клиентам, а коллегам — предусмотрительность и уважение. И с точки зрения культуры общения мы хотели бы, чтобы эта функция стала такой же распространенной, как ее прообраз», — сказала Елизавета Артамонова.

Напомним, что виртуальными АТС и другими профессиональными коммуникационными решениями Mango Office пользуются более 55 тыс. компании всех основных сфер из 80 городов России.