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МТС начала менять SIM-карты любых регионов в салонах Москвы и Санкт-Петербурга

Телеком Мобильная связь
, Текст: Владимир Бахур

МТС сообщает, что абоненты любых регионов могут воспользоваться заменой или восстановлением SIM-карты в ряде салонов МТС, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге. Ранее услуга была доступна только в домашнем регионе, а за его пределами можно было оформить доставку.

Обратиться за восстановлением или заменой SIM-карты может абонент, на которого зарегистрирован номер. Для оформления услуги необходим документ, удостоверяющий личность. Сотрудник офиса продаж сверит данные и бесплатно выдаст дубликат SIM-карты.

Абоненты могут восстановить SIM-карту любого региона в салонах из списка ниже.

Москва. пл. Киевского вокзала, дом № 2; Большая Сухаревская пл., дом 12/12; ул. Малая Дмитровка, дом 5/9; Воронцовская ул., дом 1, стр. 2а; ул. Большая Ордынка, дом 25 стр. 1; Дмитровское ш., дом 9, корп. 2; пр-т Мира, дом 103; Рязанский пр-т, дом 58/1; Профсоюзная ул., дом 42, корп. 1; Кировоградская ул., дом 13а.

Санкт-Петербург. Владимирский пр-т, дом 23а; Московский пр-т, дом 208а, пом. 24Н; Большой пр-т П.С, дом 2.

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