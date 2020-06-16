«Связной» запустил производство защитных масок

«Связной» объявил о запуске собственного производства одноразовых масок. Данную инициативу ритейлер разработал в рамках решения задачи обеспечения сотрудников розницы и центрального офиса в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Минздрава России. Ежемесячно «Связной» планирует выпускать более 1,5 млн единиц продукции.

В новых реалиях маски стали неотъемлемой частью защиты человека при нахождении вне дома. Удовлетворяя собственную ежемесячную потребность обеспечения защиты сотрудников розничной сети и офиса в размере 1,4 млн масок, «Связной» не исключает возможность оптово-розничной торговли в перспективе. Для изготовления продукции используется автоматическая производственная линия. Все работы выполняются квалифицированными сотрудниками в две смены. Продукция производится в стерильных условиях и полностью соответствует техническим условиям Министерства промышленности и Росстандарта, заверяют в компании.

«Мы видим, что сегодня во всех регионах ограничительные меры смягчаются, но несмотря на это, мы должны продолжать предоставлять средства защиты нашим сотрудникам. Для нас их здоровье и безопасность являются основным приоритетом. В последние несколько месяцев мы, как и многие другие компании, закупали защитные средства во вне, и само собой, столкнулись с их дефицитом и, в некоторых случаях, с завышенными ценами. Собственное производство позволит бесперебойно обеспечивать масками наши собственные потребности, вне зависимости от ситуации на рынке, а также сократить расходы на закупку средств обеспечения защиты», — сказал президент компании «Связной» Евгений Давыдович.