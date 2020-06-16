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Платформа Jet Galatea включена в единый реестр российского ПО

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Разработанная ИТ-компанией «Инфосистемы Джет» интеллектуальная система поддержки принятия решений Jet Galatea была рассмотрена экспертным советом Минкомсвязи и включена в реестр российского программного обеспечения.

С 1 января 2016 года в России действует закон, предписывающий создание реестра российского программного обеспечения. С этого момента все госзаказчики обязаны выбирать для своих проектов программные продукты, внесенные в этот реестр. Все они проходят проверку на работоспособность в Минкомсвязи. В начале июня разработка компании «Инфосистемы Джет» также вошла в список проверенных российских ИТ-продуктов.

Jet Galatea представляет собой платформу на основе технологий искусственного интеллекта. Анализируя технологические инструкции и данные, поступающие с датчиков на оборудовании, она формирует и выдает рекомендации технологам по оптимальному ведению производственного процесса. ИТ-решения, внедренные на базе платформы Jet Galatea, способны уменьшать расход сырья и увеличивать объем продукции.

Платформа уже активно используется предприятиями в промышленности (металлургии, деревообработке, агропроме) и добыче полезных ископаемых, и обладает необходимым набором специальных инструментов для работы с технологическими инструкциями предприятий, ВТК, ВТИ и пр.

«Мы уже применяли систему Jet Galatea на довольно масштабных проектах. Она легко интегрируется с имеющимися системами предприятия и математическими моделями, написанными для конкретного процесса. Это позволяет быстро реализовать проект и добиться результатов», — отметил Евгений Колесников, руководитель Центра машинного обучения «Инфосистемы Джет».



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